فيديو.. وصول جثمان سمير غانم إلى مثواه الأخير





وصل جثمان الفنان الكبير سمير غانم، إلى مقابر الأسرة بالوفاء والأمل لمثواه الأخير وكان قد تم دفن الجثمان بحضور إبنتيه إيمي سمير غانم ودنيا وزوجيهما حسن الرداد ورامي رضوان.



وحرض عدد كبير من النجوم علي التواجد لوداع الفنان الكبير سمير غانم وكان من أبرز النجوم رامي إمام وعمرو يوسف وماجد المصري وعمرو سعد وإيمان السيد وبوسي شلبي وميرفت آمين ، إيهاب فهمي ، روچينا، أشرف ذكي





توفي الفنان سمير غانم عن عمر يناهز84 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض أمس الخميس بمستشفي الصفا بالمهندسين ونعي كثير من النجوم ملك الكوميديا وعبره عن حزنهم الكبير لفقدانه.