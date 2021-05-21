Advertisements

فيديو.. وصول جثمان سمير غانم إلى مثواه الأخير

الجمعة 21/مايو/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز - تصوير عبير أحمد
Advertisements


وصل جثمان الفنان الكبير سمير غانم، إلى مقابر الأسرة بالوفاء والأمل لمثواه الأخير وكان قد تم دفن الجثمان بحضور إبنتيه إيمي سمير غانم ودنيا وزوجيهما حسن الرداد ورامي رضوان.

وحرض عدد كبير من النجوم علي التواجد لوداع الفنان الكبير سمير غانم وكان من أبرز النجوم رامي إمام وعمرو يوسف وماجد المصري وعمرو سعد وإيمان السيد وبوسي شلبي وميرفت آمين ، إيهاب فهمي ، روچينا، أشرف ذكي


توفي الفنان سمير غانم عن عمر يناهز84 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض أمس الخميس بمستشفي الصفا بالمهندسين ونعي كثير من النجوم ملك الكوميديا وعبره عن حزنهم الكبير لفقدانه.
فيديو.. وصول جثمان سمير غانم إلى مثواه الأخير
فيديو.. وصول جثمان سمير غانم إلى مثواه الأخير
فيديو.. وصول جثمان سمير غانم إلى مثواه الأخير
فيديو.. وصول جثمان سمير غانم إلى مثواه الأخير

أخبار تهمك

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على وصية سمير غانم لإبنته إيمي وحسن الرداد

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتلقى هدية ثمينة في جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

صدمة دنيا سمير غانم تسيطر علي وجهها وهالة صدقي تساند إيمي في جنازة سمير غانم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"بي إن سبورتس" تكشف عن معلق مباراة الأهلي وصن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 16 ساعة

"كاف" يعلن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 17 دقيقة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تشرح مراحل تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" في مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رغم رفضها المتكرر| كواليس موافقة الكيان المحتل على وقف الحرب بغزة

منذ 41 دقيقة

عاجل من لجنة إدارة أزمة كورونا.. والتطبيق من الغد

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

01:07 م

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

01:17 م

تعرف على وصية سمير غانم لإبنته إيمي وحسن الرداد

02:58 م

عاجل.. وزيرة الصحة تشرح مراحل تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" في مصر

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله