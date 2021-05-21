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"بي إن سبورتس" تكشف عن معلق مباراة الأهلي وصن داونز

الجمعة 21/مايو/2021 - 03:00 م
الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز
محمد الصو
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كشفت قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت القنوات القطرية، عن إسناد المباراة إلى التونسي عصام الشوالي للتعليق على أحداثها المقرر لها عصر غدٍ السبت على ملعب لوكاس موريبي.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الإياب تحت صافرة تحكيمية سنغالية بإدارة الحكم الدولي جاني سيكاوزي، بعدما فاز المارد الأحمر ذهابًا بهدفين دون رد.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، من أجل حصد بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق، إلى قطر يوم الأحد عقب نهاية مباراة صن داونز، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي، المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب حمد بن جاسم بالدوحة في كأس السوبر الإفريقي.

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