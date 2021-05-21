الصراع يشتعل بين صلاح وهاري كين في الجولة الحاسمة بالبريمير ليج

مازال الصراع مستمر على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج هذا الموسم بين النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهاري كين نجم توتنهام هوتسبير.





ويحتل الثنائي المركز الأول برصيد 22 هدف ولم يستطع محمد صلاح التسجيل فى مباراة الجولة الماضية أمام بيرنلي، وأيضًا لم يستطع كين التسجيل فى مرمي أستون فيلا.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي





محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 22 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

سون هيونج، توتنهام، 17 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 16 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 16 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 13 هدفًا.

جوندوجان، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 12 هدفًا.



