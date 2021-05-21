صراع التأهل للأبطال.. موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره بولونيا على ملعب الأخير "ريناتو دال آرا"، مساء يوم الأحد 23 مايو، وذلك لحساب فعاليات الأسبوع الـ 38 والأخير من مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.





ويدخل يوفنتوس اللقاء وفي جعبته 75 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2020 – 2021، ويبعد عنه الرابع ميلان والثالث نابولي بـ نقطة وحيدة.





بينما يحتل فريق بولونيا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، وبهذا ضمن البقاء في المسابقة.





ويتطلع فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل اقتحام المربع الذهبي لبطولة الدوري الإيطالي، وحجز بطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، على أمل فوز ميلان على أتالانتا صاحب المركز الثاني حتى تكون الأمور في صالحة بشكل كامل.





وتنطلق مباراة يوفنتوس مع بولونيا في تمام التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوريات الأوروبية.



