منح 219 منشأة صناعية علامة "بكل فخر صنع في مصر"





منح مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع في مصر" ل 219 منشأة صناعية من بينهم 60 منشأة في قطاع الصناعات الهندسية. وذلك من إجمالي 271 مصنعا تم تقييمهم والتأكد من مطابقتهم لمعايير الجودة.





ويتم إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم يتسنى لها اجتياز التقييم، توضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم.





ويعمل المركز حاليًا على تحديد مواعيد لزيارة 54 مصنع، وذلك فور تأكيد جاهزيتهم لاستقبال لجنة التقييم.





وتعتبر علامة " بكل فخر صنع في مصر" علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل مصر طبقاً لأعلي مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والموائمة والمنح للعلامة.





وللتقدم للمركز من أجل الحصول على العلامة يجب توافر شروط محددة تشمل صورة حديثة من السجل الصناعي، صورة من رخصة التصنيع السارية وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة.





وتستمر مدة صلاحية العلامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم.