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تعرف على وصية سمير غانم لإبنته إيمي وحسن الرداد

الجمعة 21/مايو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشف النجم الراحل سمير غانم عن وصيته لإبنته إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، في برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني.


وقال :" في فرح إيمي ذهبنا للغردقة، قمنا بعمل الفرح هناك، ذهبت لحسن وهمست له في أذنه وقولت له "خد بالك من إيمي" ، فرد علّي قائلاً:" سأضعها في عيني" ، من هنا قلبي إطمئن، قلت له خذها" .



وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا التي كان يتلقى فيها العلاج، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر، ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"

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