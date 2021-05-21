أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة الفنان سمير غانم







أثيرت خلال الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل بشأن وفاة الفنان سمير غانم ،وحسم هذا الجدل نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي .



حيث كشف أشرف زكي عن سبب وفاته في تصريحات صحفية له، قائلاً:"حسب معلوماتي بدأ الأمر بإصابته بفيروس كورونا لكن الوفاة حدثت نتيجة مشاكل في الكلى".



وأضاف أشرف زكي، أثناء مشاركته في تشييع جثمان سمير غانم، أن الوطن العربي فقد قيمة فنية كبيرة للغاية، وأنه أحد رموز الكوميديا في العالم، فهو أضحك الكثير من الأجيال طوال مسيرته الفنية.



وفي الفنان سمير غانم عن عمر يناهز84 عامًا أثر مضاعفات في إحدي وظائف الكلي أدت لحدوث الوفاه بمستشفي الصفا بالمهندسين أمس الخميس