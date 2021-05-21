Advertisements

إسبانيا تفتح أبوابها للسياح الحاصلين على لقاحات محددة

الجمعة 21/مايو/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

صرح رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بأنه سيسمح للسياح المطعمين باللقاحات المسجلة لدى وكالة الأدوية الأوروبية أو منظمة الصحة العالمية، بدخول أراضي بلاده اعتبارا من 7 يونيو المقبل.

 

وقال سانشيز في مؤتمر سنوي للسياحة في مدريد اليوم الجمعة: "اعتبارا من 7 يونيو، سيتمكن المسافرون من جميع البلدان التي تخضع حركة التنقل معها لقيود، من دخول إسبانيا إذا كانت لديهم شهادة بإتمام التطعيم باللقاحات المعترف بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية أو الصحة العالمية المنظمة".

 

بالإضافة إلى ذلك، ذكر سانشيز أنه يسمح اعتبارا من 24 مايو بدخول إسبانيا دون الحاجة إلى الخضوع لفحوصات صحية للقادمين من بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وإسرائيل وكوريا الجنوبية وتايلاند ورواندا والصين وبريطانيا واليابان.

 

وخص سانشيز بالذكر بريطانيا، التي أرسلت عام 2019 18 مليون سائح إلى إسبانيا، أكثر من أي دولة أخرى، وقال إن إسبانيا ستكون "مسرورة وسعيدة للغاية" باستقبال السياح البريطانيين مرة أخرى.

 

مع ذلك، لم يذكر سانشيز أن إسبانيا مدرجة على قائمة السفر الصفراء لحكومة المملكة المتحدة، ما يعني أن الأشخاص الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة من إسبانيا لا يزالون بحاجة إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام، والخضوع لعدة اختبارات كوفيد-19، وهي اعتبارات من المرجح أن تضعف الحماس لقضاء عطلة إسبانية. ومن المحتمل ألا يذهب البريطانيون الذين لا يستطيعون العمل من المنزل إلى إسبانيا حتى تتغير القواعد.

 

وقال سانشيز إنه "خبر غير عادي" أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نظام شهادات سفر كوفيد-19 لمواطني التكتل بحلول الأول من يوليو، مما يسمح لهم بالسفر بحرية عبر الكتلة الاوروبية.

 

وكان قطاع السياحة يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني في عام 2019، لكن هذه النسبة انخفضت إلى ما يقل قليلا عن 6% في عام 2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سياح الهجرة اسبانيا

أخبار تهمك

"بي إن سبورتس" تكشف عن معلق مباراة الأهلي وصن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 22 ساعة

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من لجنة إدارة أزمة كورونا.. والتطبيق من الغد

منذ ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تشرح مراحل تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" في مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

صدمة دنيا سمير غانم تسيطر علي وجهها وهالة صدقي تساند إيمي في جنازة سمير غانم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الخطيب يتلقى هدية ثمينة في جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على وصية سمير غانم لإبنته إيمي وحسن الرداد

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

منذ حوالي 5 ساعات

"كاف" يعلن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رغم رفضها المتكرر| كواليس موافقة الكيان المحتل على وقف الحرب بغزة

منذ 41 دقيقة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

مسؤول: إعادة افتتاح إسبانيا للسياحة الدولية اعتبارا من يوليو

دول تفتح أبوابها للسياحة بعد التزام مواطنيها.. تعرف عليها

6 وجهات سياحية أعلنت استعدادها لاستقبال الزوار.. تعرف عليها

التعايش مع كورونا.. رفع قيود السفر إلى أوروبا رغم تحذيرات الصحة العالمية

إسبانيا تفتح حدودها لدول شنجن الأوروبية 21 يونيو

إسبانيا تُعيد فتح حدودها مع انتهاء حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

01:07 م

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

01:17 م

تعرف على وصية سمير غانم لإبنته إيمي وحسن الرداد

02:58 م

عاجل.. وزيرة الصحة تشرح مراحل تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" في مصر

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله