إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز الفيوم





أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إنه استمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها خلال تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لجهود المحافظة في القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الاجازات الرسمية أو الظروف الراهنة معتقدين انشغال الدولة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.



حيث قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالمراكز والمحليات والأجهزة المعنية لتنفيذ كافة التعديات



وقامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز عدد ٢ حاله تعدى على مساحة قيراطين.



كما تم ايضا إزالة 2 حالة تعدى على مساحة واحد قيراط و12سهم،وذلك بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبدالحليم، حماية الأراضي والمهندس إبراهيم محمد، حماية الأراضي بالإدارة الزراعيةوالاستاذ محمد ابو القاسم، رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية سيلا والمهندس مشهور سيد، مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية سيلا والمهندس عبدالغفار، سكرتير الوحدة المحلية بناحية قرية سيلا والاستاذ جمال الدين فضل، رئيس الوحدة المحلية بناحية العزب والمهندس محمد هنداوي، مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية ابجيج والاستاذ فتحي مفتاح رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية زاوية الكرادسة والاستاذ محمد راضي مجلس مدينة الفيوم والمهندس ممدوح برقوق مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية بني صالح.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركزومدينة سنورس بتنفيذ إزالة 4 حالات تعدي علي مساحة 6 قيراط عباره عن ٣حالات ناحية بني عتمان وحالة علي مساحة ٢ قيراط جرفس بحضور الأستاذ جمال عوامي نائب رئيس المدينه والدكتور إبراهيم،نائب رئيس مجلس مدينه سنورس والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية والمهندس سيد عنتر، وكيل الإدارة والأستاذة نسرين، رئيسة الحماية بالمجلس والأستاذ خالد الصغير، رئيس الوحدة ببني عتمان، والاستاذ سيد تعيلب، رئيس وحده جرفس



وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ خالد فراج،رئيس مركز ومدينه اطسا بتنفيذ عبارة عن ردم عدد 2 حاله على الأرض الزراعية بناحية جمعية منيا الحيط وجمعية نواره تابع مركز اطسا وإزالة أخرى حالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية جمعية مطول تابع مركز اطسا على مساحة نصف قيراط بحضور المهندس محمد عبدالحافظ، رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ حسين محمد، رئيس الوحدة المحلية بمطول والاستاذ عادل علواني، مدير الجمعية والاستاذ محمد ربيع رئيس الوحدة المحلية.

