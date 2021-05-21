كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1113 حالة ببني سويف (صور)



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج لـ1113 مواطنًا، خلال قافلة طبية، نفذتها مديرية الصحة بالمحافظة بقرية "عبداللطيف يوسف" بمركز الفشن، جنوب المحافظة.



وتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ـ بحسب بيان صحفي ـ سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية



وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية عبداللطيف يوسف مركز الفشن، على مدار يومي الأبعاء والخميس "19 و20مايو الجاري" مكونة من 10عيادات فى 9تخصصات، هي: الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة.



وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تم الكشف على 1113مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 60، معمل طفيليات 20، حالات الأشعة 9، استصدار قرار على نفقة دولة، تحويل 19 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 28 حالة.



وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ83 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس كورونا والسعار وأنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة) فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ90مواطنا.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من وزارةالصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

