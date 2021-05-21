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شيكو يحل ضيفا على شبان بدواى بالقسم الثالث بالدقهلية

الجمعة 21/مايو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق اليوم فى الرابعة عصرا مباريات الجولة 23 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام مباراة وحيدة حيث يستضيف شبان بدواى على ملعبه "ملعب مياه الدقهلية" فريق شيكو متصدر ترتيب المجموعة.

وتستكمل غدا مباريات الجولة حيث يستضيف بلقاس على ملعبه منية سمنود ، يستقبل الخيارية على ملعبه فريق شربين ، فيما يحل ميجاسبورت ضيفا على مياه الدقهلية.

كهرباء طلخا يستضيف إتحاد المنزلة ، الأمير يستقبل على ملعبه السنبلاوين ، يحل عمال المنصورة ضيفا على إتحاد نبروه.

وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة التاسعة بالقسم الثالث:
1- شيكو 49 نقطة
2- نبروه 45 نقطة
3- بلقاس 35 نقطة 
4- منية سمنود 31 نقطة
5- شربين 31 نقطة
6- السنبلاوين 30 نقطة
7- مياه الدقهلية 29 نقطة
8- ميجاسبورت 28 نقطة
9- الخيارية 25 نقطة
10- كهرباء طلخا 24 نقطة
11- شباب الأمير 24 نقطة
12- عمال المنصورة 23 نقطة
13- شبان بدواى 20 نقطة
14- المنزلة 14 نقطة
15- دقادوس 9 نقاط

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