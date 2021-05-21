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الحكومة: استمرار حظر إقامة الحفلات الفنية والموالد والاحتفالات حتى آخر مايو

الجمعة 21/مايو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن استمرار حظر إقامة الاحتفالات والفاعليات الفنية أو الثقافية التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين والحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والمهرجانات والموالد، بداية من غدا السبت وحتى نهاية شهر مايو في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء أن أسواق الجملة المرخصة لا يسرى عليها قرار الغلق فى التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا، على أن يقتصر العمل بها من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا على استلام وتسليم البضائع، دون التعامل مع الجمهور.
 
ويبدأ من غدا السبت تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن استمرار غلق المحلات والكافيهات والمقاهي والمولات والنوادي الرياضية والجيم وقاعات الأفراح  فى التاسعة مساء وتفتح في السادسة صباحا، ليطبق هذا القرار من غدا السبت وحتى نهاية شهر مايو.
 
وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أيضا فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات بداية من الغد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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