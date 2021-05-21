ايمن بهجت قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل المؤلف أيمن بهجت قمر بعيد ميلاد زوجته من خلال نشر صور لهما عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"



كتب أيمن بهجت قمر منشورًا وعلق علي الصورة قائلا:" عيد ميلاد حرمنا المصون انجي هانم عبد الحافظ مروضة القرود والوحوش اللي مستحملانا ومستحمله الجينات الغريبه بتاعتنا "



أضاف :"ربنا يخليكي لينا ويحفظك ويبارك لنا فيكي ويديلك الصحه ودايما محاوطانا بحبك ويقلبك الكبير .. لوف يووووووووووووو



الجدير بالذكر أن اخر اعمال الشاعر أيمن بهجت قمر هو تتر مسلسل " اللي مالوش كبير" غناء إبراهيم الحكمي والحان وليد سعد