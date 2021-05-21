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ايمن بهجت قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

الجمعة 21/مايو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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احتفل المؤلف أيمن بهجت قمر بعيد ميلاد زوجته من خلال نشر صور لهما عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"

كتب أيمن بهجت قمر منشورًا وعلق علي الصورة قائلا:" عيد ميلاد حرمنا المصون انجي هانم عبد الحافظ مروضة القرود والوحوش اللي مستحملانا ومستحمله الجينات الغريبه بتاعتنا "

أضاف :"ربنا يخليكي لينا ويحفظك ويبارك لنا فيكي ويديلك الصحه ودايما محاوطانا بحبك ويقلبك الكبير .. لوف يووووووووووووو

الجدير بالذكر أن اخر اعمال الشاعر أيمن بهجت قمر هو تتر مسلسل " اللي مالوش كبير" غناء إبراهيم الحكمي والحان وليد سعد

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