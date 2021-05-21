Advertisements

الحرس الثوري الإيراني یعلن تصنیع الطائرة المسيرة "غزة"

الجمعة 21/مايو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة عن تصنیع الطائرة المسيرة الاستراتيجية "غزة"، ورفع مستوى الطائرات المسيرة في إيران.

 

وفي مراسم إزاحة الستار عن عدد من الإنجازات في مجال الطائرات المسيرة والدفاع الجوي وحضرها قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قال حاجي زادة: "اليوم نشهد إزاحة الستار عن ثلاثة إنجازات استراتيجية وهامة تم تحقيقها في ظل ظروف الحظر والضغط الأقصى من العدو".

 

وأوضح أنه مع الكشف عن الطائرة المسيرة الاستراتيجية "غزة" ذات البدن العريض، تحسن مستوى الطائرات المسيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشيرا إلى "هذه الطائرة المسيرة قادرة على الطيران حتى ارتفاع 35 ألف قدم مع 35 ساعة طيران متواصلة، وهي قادرة على حمل 13 قنبلة في المهمات العملياتية، وفي مهام الاستطلاع والمراقبة الاستخباراتية تغطي دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر".

 

وأشار إلى إمكانيات وميزات منظومة الرادار "قدس"، وقال: "استخدمنا تجربة صنع رادارات سابقة في هذه المنظومة، وميزة رادار "قدس" أنه يكتشف طائرات الشبح في دائرة نصف قطرها يصل إلى 500 كيلومتر، ومن السمات الميزة لها الانتشار السريع والحركة".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غزة طائرة مسيرة ايران

أخبار تهمك

"بي إن سبورتس" تكشف عن معلق مباراة الأهلي وصن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وزيرة الصحة تشرح مراحل تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" في مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

صدمة دنيا سمير غانم تسيطر علي وجهها وهالة صدقي تساند إيمي في جنازة سمير غانم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من لجنة إدارة أزمة كورونا.. والتطبيق من الغد

منذ ساعة

تعرف على وصية سمير غانم لإبنته إيمي وحسن الرداد

منذ أقل من ساعة

"كاف" يعلن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 16 ساعة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الخطيب يتلقى هدية ثمينة في جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

منذ حوالي 5 ساعات

رغم رفضها المتكرر| كواليس موافقة الكيان المحتل على وقف الحرب بغزة

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

موقع عبري: الطائرات الأمريكية ضربت هدفا إيرانيا جديدا في سوريا

الحرس الثوري الإيراني يعرض أجزاء جديدة من حطام الطائرة الأمريكية

إيران: حاملات الطائرات الأمريكية في مرمى صواريخنا

وكالة إيرانية: الحرس الثوري يواصل العمل لتطوير الأسلحة الذكية

إيران تجبر قطر على دفع تعويضات الطائرة الأوكرانية المنكوبة

في أول زيارة له.. تميم يقدم "3 مليارات دولار" لإيران لدفع تعويضات الطائرة الأوكرانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

01:07 م

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

01:17 م

تعرف على وصية سمير غانم لإبنته إيمي وحسن الرداد

02:58 م

عاجل.. وزيرة الصحة تشرح مراحل تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" في مصر

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله