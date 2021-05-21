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عاجل.. مفاجأت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

الجمعة 21/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه فياريال غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة سيرجيو راموس بعد تعافيه من الإصابة، فيما تغيب إيدين هازارد.

وضمت القائمة كلا من :- 

حراسة المرمى : كورتوا - لونين - ألتيوب

خط الدفاع : ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميجويل

خط الوسط : مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو - بلانكو

خط الهجوم : كريم بنزيمة - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - ماريانو - رودريجو.

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