أسامة الأزهري ناعيا أحمد بهجت: كان أنموذجا لرجل الأعمال الوطني

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، رجل الأعمال أحمد بهجت.





وقال الأزهري في بيان، إن الراحل كان أنموذجا لرجل الأعمال الوطني، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





وتوفي اليوم الجمعة رجل الأعمال الشهير أحمد بهجت أثناء رحلة علاج له بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 70 عاما.



