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للعروس القصيرة.. فساتين زفاف تناسب إطلالتك (صور)

الجمعة 21/مايو/2021 - 03:34 م
فساتين زفاف تناسب العروس القصيرة
فساتين زفاف تناسب العروس القصيرة
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الفساتين القصيرة تعد من أنسب الموديلات التي تجعل قصيرات القامة يبدون في الحقيقة أطول وانحف.

يمكنك أيضا اختيار الفساتين المتدرجة في الطول، أو الفساتين الطبقية، والمميز أنها دارجة بقوة هذا العام، كـ التول المنفوش، المتدرج لقصات من بعد الخصر، مع كعب عالٍ مدبب من الأمام يبرز رشاقتك.

الفساتين بالخصر المنخفض، تجعلك تبدين أطول، من الجزء العلوي، وهناك مساحة كبيرة بين الخصر والقدم، اختاريه مع طرحة طويلة، مطرزة بالتول، تبرز جمالك.

إذا كنت ممن يحببن الفساتين بقصة حورية البحر، فهي الأنسب لك، اعتمديها بالخامات المنسدلة، وابتعدي قليلا عن المنفوش في هذا التصميم حتى لا تبدي متكلفة للغاية، ولكن الأفضل أن تضيفي لمسة الذيل الطويل، أو تصميم الـ Open Front الذي يضيف إليك طولاً مضاعفا، خاصة مع طرحة الفستان الطويلة.

الفساتين المنفوشة مع حزام الخصر، مناسبة أيضا، لكنها ليست خيار قصيرات القامة الأول، اختاريها مع الكعب العالي جدا، لأنه بالنهاية لن يظهر طوله مع الفستان الطويل.

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