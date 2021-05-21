وفاة سمير غانم واستقبال مواد تصنيع لقاح سينوفاك.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 15 مايو، وحتى اليوم الجمعة 21 مايو 2021.



المترو يعلن مواعيد العمل الجديدة



أعلنت شركة المترو يوم الأحد الماضي، انتهاء العمل بمواعيد شهر رمضان، ومد ساعات التشغيل حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى، وأنه ابتداء من يوم الإثنين يعود العمل بجداول التشغيل الطبيعية اليومية التى ينتهى فيها التشغيل فى الواحدة صباحا على أن يبدأ الخامسة والنصف صباحا.



"التعليم" تحدد الفئات التي ستخوض الامتحانات التكميلية



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الإثنين الماضي، الفئات التي سوف تخوض الامتحانات التكميلية والتي سوف تبدأ بداية من 18 مايو.



وقالت الوزارة: "الامتحانات التكميلية للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25? من الدرجة العظمى للمادة أو 50? من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد".



وفي حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس، تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.



وتتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من المحافظ.



ويتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.



"الشيوخ" يوافق على مشروع قانون الصكوك السيادية من حيث المبدأ



وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، التي عقدت، يوم الإثنين الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.



وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.



وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.



وتابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ إستثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.



اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية



اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" وذلك للدور الأول للعام الدراسى الحالي 2020 - 2021.



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق5 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021.



وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021.



بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب وطالبة، بمختلف النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج"، يؤدون الامتحانات داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة على النحو التالي:



1506 لجان صناعي.



1196 لجنة تجاري.



288 لجنة زراعي.



91 لجنة فندقي.



وأكدت الوزارة على أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان، وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.



تصنيع لقاح استرازينيكا في مصر



اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الإثنين الماضي، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.



وأشارت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، خلال الاجتماع إلى الاتصال الهاتفى الذى تم مع رئيس منظمة الصحة العالمية، والذى أكد خلاله دعم المنظمة لكافة الخطوات التى تتخذها مصر لتوفير اللقاحات لمختلف المواطنين.



وتطرقت الوزيرة إلى ما يتم من تنسيق مع مختلف المسئولين المعنيين، وذلك سعيًا لتصنيع لقاح"استرازينيكا" فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بمصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر.



استعدادات "التعليم" لامتحانات الشهادة الإعدادية



أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد على مستوي كل محافظة بلجان مراقبة ومؤمنة بالتعاون مع المحافظين، حرصا من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.



وشددت وزارة التربية والتعليم خلال خطاب عممته على المديريات التعليمية على تنفيذ ما يلي:



- تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلا من 20 طالب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان

- تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية

- التنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء ادوات الحماية الشخصية

- تشغيل بوابات التعقيم

- استخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة وفى حال ظهور أي أعراض على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ليؤدي الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية

- الاعلان عن طرق الوقاية والاجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة



أما فيما يخص لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة

- النظافة اليومية لمقر اللجنة

- تطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا

- توفير ماكينة تطهير لرش اللجنة يوميا قبل العمل وبعد انتهاء العمل

- توفير احتياجات اللجنة من المنظفات والمطهرات لمقر اللجنة.

- تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة

- تعليق لوحات ارشادية للتوعية ضد فيروس كورونا وطريقة التعامل بين الأعضاء

- تعقيم وتنظيف دورات المياه يوميا بصورة مستمرة

- تقسيم الأعضاء إلى لجان داخل الحجرة (عضو _ وكيل_ رئيس حجرة)

- الخروج للصلاة بالتناوب بين أعضاء القسم الواحد والصلاة في الطرقات المفتوحة

- مراعاة استخدام أكواب استعمال مرة واحدة للمشروبات

- توفر سيارة اسعاف لخدمة اللجان



وفاة سمير غانم



توفى الفنان الكبير سمير غانم، عصر أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.



مصر تستقبل مواد تصنيع لقاح "سينوفاك"



استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بمصر، بإجمالي 1400 لتر تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية.



كما استقبلت الوزيرة 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، وذلك صباح اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، فى إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.



وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت



توفي، اليوم الجمعة، رجل الأعمال الشهير أحمد بهجت، أثناء رحلة علاج له بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز 70 عاما.



يذكر أن رجل الأعمال أحمد بهجت أنشأ أول تجمع سكني في مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدينة ملاهي في الشرق الأوسط "دريم بارك"، وأول قناة فضائية خاصة في مصر "قناة دريم".