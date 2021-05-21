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حقيقة تمرد معلول ورفض تجديد عقده مع الأهلي
الجمعة 21/مايو/2021 - 04:06 م
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن حقيقة تمرد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، ورغبته في عدم تجديد عقده.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن النادي الأهلي لم يناقش اللاعب في ملف تجديده حتى يتمرد كما يتردد في وسائل الإعلام.
وأضاف: "من المنتظر أن يدخل الأهلي في مفاوضات مع معلول، عقب الانتهاء من مواجهة نهضة بركان المغربي بالسوبر الإفريقي، والاتفاق على كل شئ".
وتابع: "معلول لا يرغب في الرحيل، ورفض أكثر من عرض للمغادرة عن ملعب التتش، وليس لديه أي مشكلة في الاستمرار بين صفوفه".
ويغيب معلول في الوقت الحالي عن الملاعب، بسبب إصابة تعرض لها في العضلة الخلفية أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
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