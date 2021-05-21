بعثة بيراميدز تخضع لمسحة كورونا في نيجيريا

خ ضعت بعثة فريق نادي بيراميدز لمسحة كورونا الرسمية والخاصة بمباراة أنيمبا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمقر فندق إقامة البعثة في مدينة آبا.





ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.



