Advertisements
بعثة بيراميدز تخضع لمسحة كورونا في نيجيريا
الجمعة 21/مايو/2021 - 04:09 م
محمد زويد
Advertisements
خضعت بعثة فريق نادي بيراميدز لمسحة كورونا الرسمية والخاصة بمباراة أنيمبا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمقر فندق إقامة البعثة في مدينة آبا.
ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.
وأشرف الجهاز الطبي والإداري على جميع الأمور الخاصة بالمسحة للبعثة والاطمئنان على كافة التفاصيل الأخرى قبل خوض المران المحدد له السادسة مساء اليوم على استاد أنيمبا الدولي في مدينة آبا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements