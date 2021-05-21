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تفاصيل مران الأهلي استعدادًا لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي عصر اليوم الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين على استاد لوكاس موريبي، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ السبت، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي، وفقًا للنظام المتبع قبل مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم، وأكد أن الأهلي لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية غدًا السبت أمام صن داونز، والتأهل من بريتوريا، رغم قوة بطل جنوب إفريقيا والإمكانات الفنية الكبيرة التي يملكها.

وقال موسيماني: «لدينا إصرار وعقيدة للتأهل من هنا في بريتوريا خلال مباراة العودة أمام صن داونز». 

وأضاف: «هناك أفضلية بسيطة لنا بعد الفوز بهدفين في القاهرة، أعلم إمكانات بطل جنوب إفريقيا، لكن لا يوجد أعذار ويجب أن نكون جاهزين، وسبق لنا مواجهة صن داونز من قبل، وحالة الطقس جيدة وملعب التدريب جيد، لا يوجد أي أزمات، وقد تأقلمنا على الأجواء».

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