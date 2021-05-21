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رانيا محمود ياسين توجه رسالة مؤثرة لدنيا وإيمي سمير غانم

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة لدنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم عقب تشييع جثمان والدهم، صباح اليوم وضلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "ياسين" قائله: "حاسه بيكم اوي وعارفه انتم في ايه الله يقويكم ويربط علي قلوبكم ويرد لكم امكم بصحه وعافيه يارب🙏 ويرحم اونكل سمير ويسكنه فسيح جناته”.

وتابعت: "اللهم بدله دار خير من داره وأهل خيرا من أهله وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل ليلته الاولي اجمل لياليه وانظر له نظره الرضا فمن تنظر له لا يعذب ابدا وارحمه رحمه واسعه واسعده برحمتك وكرمك يا أرحم راحمين هذا الرجل اسعدنا كثيرا فاسعده يا أكرم الأكرمين".

يذكر أن النجم سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك عقب تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة إثر إصابته بكورونا.

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