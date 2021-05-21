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"نجوم أف إم" تذيع حلقة خاصة للراحل سمير غانم مع آمال العمدة

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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خصصت إذاعة "نجوم أف.إم"، اليوم الجمعة، لإذاعة حلقة خاصة للفنان الراحل سمير غانم، مع الاعلامية آمال العمدة، في برنامج "نجوم من جوه القلب"، والتي تحدث فيها عن بداياته وأهم المراحل التي مر بها قبل تحقيقه للنجومية.

كما قامت إذاعة "نجوم أف.إم" بتأجيل حلقة الفنانة سمية الخشاب، التي كان مقرر لها، أمس الخميس، في برنامج "اسرار النجوم"، مع المذيعة إنجي على، ليكون الموعد الجديد علي استضافتها، الأسبوع المقبل، وذلك بسبب حالة الحزن والحداد علي الفنان الكبير الراحل سمير غانم.

يذكر إن اعادة حلقة الاعلامية الكبيرة الراحلة آمال العمدة مع الفنان الكبير سمير غانم، سيتم اذاعتها مرة آخري يوم الأحد المقبل الساعة الثانية ظهراً، في برنامج "نجوم من جوه القلب".

وتوفى الفنان الكبير سمير غانم، عصر أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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