"أمريكا" تعمل على تلبية واردات الصين بعد حظر السلع الأسترالية

ذكرت صحيفة ((ساوث تشاينا مورنينغ بوست)) أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مطرد على "ملء" الفراغ الذي خلفته حليفتها، أستراليا، بعد الحظر التجاري الذي فرضته الصين على البلاد.

وذكرت المؤسسة الإعلامية، نقلا عن بيانات تجارية، في مقال نشرته إن الصادرات الأمريكية إلى الصين من النبيذ والقطن وجذوع الأشجار والأخشاب ارتفعت منذ العام الماضي عقب قيام بكين بحظر استيراد نفس المنتجات من أستراليا.

ففي فبراير، صدرت الولايات المتحدة أكثر من 466 ألف لتر من النبيذ في حاويات من سعة لترين أو أقل إلى الصين، بقيمة حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بحوالي 740 ألف دولار في العام السابق.

وكشف التقرير عن تسارع صادرات الفحم الأمريكي بسرعة في عام 2021 بعد حظر صادرات الفحم الأسترالية في أكتوبر من العام الماضي.

ويقول محللون إن أستراليا والولايات المتحدة لا تتقاسمان دائما في نفس المصالح التجارية على الرغم من وعد من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي بأن واشنطن لن تترك أستراليا تواجه حظرا اقتصاديا من بكين.

وأضاف التقرير أنه كما يتضح من حالة تصدير الفحم الأسترالي، فإن خسارة البلاد "تحولت إلى مكسب للولايات المتحدة" حيث تمكنت الأخيرة من تعزيز صادراتها من الفحم إلى الصين على حساب أستراليا.