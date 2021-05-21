محمد سعد ينعى وفاة النجم سمير غانم

نعى الفنان محمد سعد وفاة النجم سمير غانم وذلك من خلال صورة شاركها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "سعد" قائلا: "اللهم ارحمه رحمة واسعه واغفر له وارزق اهله واحبابه الصبر والسلوان رحلت عنا اجمل مدارس الكوميديا الأستاذ سمير غانم لن ننساك".



يذكر أن النجم سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد،وتم تشييع الجنازة صباح اليوم بحضور عدد من نجوم الفن، وأفراد العائلة.