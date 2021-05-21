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نجم برشلونة على ردار إيفرتون

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يسعى إيفرتون الإنجليزي، لمواصلة تدعيم صفوفه بلاعبين من برشلونة، في ظل العلاقة المميزة بين الناديين مؤخرا.

وبحسب ما أشارات إليه صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ايفرتون يسعى لضم البرازيلي نوربيرتو نيتو، حارس المرمى الثاني في الفريق الكتالوني، حلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويريد النادب الكتالوني 16 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وكان نينو قد انضم لبرشلونة في صيف 2019، قادما من فالنسيا في صفقة تبادلية مقابل ياسبر سيلسين.

ويسعى البارسا للتخلص من الحارس البرازيلي مقابل 16 مليون يورو دون حدوث أي خساره في الميزانية نظراً للوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر به النادي.

وشارك نيتو في 16 مباراة فقط مع البارسا خلال الموسمين الماضيين، وحاول الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لكن النادي رفض التفريط في خدماته.

ومن المقرر أن يشارك نيتو أساسياً في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام ايبار ، نظرًا لغياب تير شتيجن بداعي الإصابة.

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