رعاية مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين واستقالة شربل وهبة.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 15 مايو 2021، وحتى اليوم الجمعة 21 مايو 2021:



روسيا تدرج أمريكا والتشيك ضمن قائمة الدول غير الصديقة



صنفت روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ضمن الدول غير الصديقة، في خطوة تأتي على وقع التوتر بين موسكو والغرب.



وأفاد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه لن يسمح لسفارة براغ بتوظيف أكثر من 19 مواطنا روسيا، بينما لن يسمح لسفارة واشنطن بتوظيف أي مواطن روسي.



وأضاف بيسكوف، أن موسكو مستعدة مع ذلك للحوار، مشددا على أن قائمة روسيا للدول "غير الصديقة" لا تضم سوى بلدين.



وتردت العلاقات الروسية الأميركية إلى أدنى مستوياتها، مع اتهام واشنطن للكرملن بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، والضلوع في هجوم إلكتروني هائل، وما تقول إنها أنشطة عدائية أخرى.



الجدير بالذكر أن السفارة الأمريكية لدى روسيا، قالت إنها ستستأنف الخدمات القنصلية لرعاياها، بشكل مؤقت، بعدما أرجأت موسكو حظرا على توظيفها مواطنين أجانب، قبيل لقاء محتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.



الصين تنجح في غزو المريخ



أفادت وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ؛ مما يجعل الصين ثاني دولة من الدول التي ترتاد الفضاء تهبط على هذا الكوكب بعد الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضافت "شينخوا"، أن المركبة الفضائية "تيانوين -1" هبطت على موقع في سهل يوتوبيا الجنوبي؛ لتترك "بصمة صينية على المريخ لأول مرة".



وسيقوم مسبار الآن بعملية مسح لموقع الهبوط، وتمثل "تيانوين -1" أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ، وفشل مسبار تم إطلاقه بالاشتراك مع روسيا في عام 2011 في مغادرة مدار الأرض.



وكان صاروخ "لونج مارش 5" قد أطلق "تيانوين-1" التي يبلغ وزنها 5 طن من جزيرة هاينان بجنوب الصين في شهر يوليو من العام الماضي، وبعد أكثر من 6 أشهر وصلت "تيانوين-1" إلى مدار الكوكب الأحمر في شهر فبراير.



وأطلق على المركبة اسم "تيانوين-1"؛ نسبة إلى قصيدة صينية كتبت قبل 2000 عام.



السودان يلاحق تنظيم الإخوان



قال خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني في تصريحات لصحيفة "العين"، إن إجراءات ملاحقة تنظيم الإخوان بالخارج بدأت بالفعل، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع شخص أجرم أو أفسد أو يخطط للانقضاض على الثورة من خلال الثورة المضادة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".



ولفت إلى أن عناصر تنظيم الإخوان الموجودين داخل البلاد يخضعون لمحاكمات، ومطالبا النائب العام والقضاء بالإسراع في ملفات التحقيقات والمحاكمات حتى يرى الشعب السوداني أن العدالة قد تحققت، فهل يتجاوز السودان عقبة تنظيم الإخوان ويستمر في التقدم نحو الأمن والاستقرار؟.



استقالة وزير الخارجية اللبناني



طالب وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، إعفاءه من مسؤولياته الوزارية.



‏والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون، وزير الخارجية شربل وهبة، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.



ذعر بسبب تأرجح ناطحة سحاب في الصين



تم إخلاء واحدة من أطول ناطحات السحاب في الصين بعد أن بدأت في التأرجح، مما دفع المتسوقين المذعورين إلى الهروب إلى بر الأمان.



بدأ مبني SEG Plaza الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 300 متر (980 قدمًا) في شنتشن بجنوب الصين، لسبب غير مفهوم، بالاهتزاز في حوالي الساعة الواحدة مساءً، مما أدى إلى إجلاء الأشخاص في الداخل وسط حالة ذعر كبيرة. وتم إغلاق المبنى بحلول الساعة 2.40 مساءً، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.



تم الانتهاء من البرج في عام 2000، وهو موطن لسوق إلكترونيات رئيسي بالإضافة إلى العديد من المكاتب في وسط واحدة من أسرع مدن الصين نموًا. ويحقق المسؤولون في سبب اهتزاز البرج في منطقة فوتيان بالمدينة، وفقًا لما جاء في منشور على منصة Weibo الشبيهة بتويتر.



وقال البيان "بعد فحص وتحليل البيانات من مختلف محطات رصد الزلازل في جميع أنحاء المدينة، لم يكن هناك زلزال في شنتشن اليوم". وقالت المنطقة في بيان آخر في وقت لاحق يوم الثلاثاء إنه تم إجلاء كل من بداخلها بأمان ولم يتم رصد تحركات أخرى في المبنى.



وقالت المنطقة إن الخبراء "لم يجدوا أي خلل في السلامة في الهيكل الرئيسي والبيئة المحيطة بالمبنى"، ويبدو أن المكونات الداخلية والخارجية للمبنى سليمة.



أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية على Weibo ناطحة السحاب وهي تهتز بينما فر المئات من المشاة المذعورين إلى الخارج. وكتب أحد مستخدمي Weibo في تعليق على مقطع فيديو لمئات الأشخاص يتجولون في شارع تسوق واسع بالقرب من البرج: "تم إخلاء SEG تمامًا".



تم تسمية المبنى على اسم مجموعة Shenzhen Electronics Group لأشباه الموصلات والإلكترونيات، والتي تقع مكاتبها في المجمع. وهو يحتل المرتبة 18 في قائمة أطول برج في مدينة شينزين، وفقًا لقاعدة بيانات مجلس المباني الشاهقة وناطحات السحاب الحضرية.



تغييرات مرتقبة داخل الحكومة الليبية الجديدة



أشارت تقارير ليبية إلى وجود تغييرات مرتقبة يسعى رئيس وزراء الحكومة المنتخب حديثا عبدالحميد دبيبة إلى إجرائها داخل الحكومة، خاصة بعد المرسوم الذي أصدره، الأحد 16 مايو، بتعيين أربعة وكلاء جدد لوزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش من ضمنهم محمد خليل عيسى.



ويُشير الخبراء -وفقا للتقارير- الى أن خطوة دبيبة في تعيين محمد خليل عيسى تمهيدية قبل إقالة المنقوش التي أثارت الخلاف مؤخرا وتسببت تصريحاتها عن المرتزقة والقوات الأجنبية في حالة من التوتر بين المليشيات المسلحة والحكومة.



أسفرت حالة التوتر إلى حصار مجموعة من المسلحين من "الكتيبة 166"، مقر إجتماعات المجلس الرئاسي الواقع في فندق كورنثيا وسط طرابلس واقتحامه 8 مايو الجاري.



ووفقا لتحليل وتوقعات الخبراء السياسيين، يحاول رئيس الوزراء تشكيل حكومة أكثر اعتدالًا فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، وهو ما انعكس في تصريحاته بأهمية الالتزام بالاتفاقيات الأمنية الموقعة من طرف رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فايز السراج.



كما يسعى دبيبة إلى إنهاء حالة التوتر والصراع بين المليشيات المسلحة والحكومة، حتى لا يشكل هذا الصراع عقبة خطيرة أمام تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، مما سيزعزع المسار السياسي الذي تم إتخاذه في البلاد.



وشهد مارس الماضي، انتخاب عبدالحميد الدبيبة، رئيسا للحكومة الليبية في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، حيث كان من بين 75 شخصية ليبية، شاركت في جلسات الحوار والمفاوضات السياسية طوال الأشهر الماضية.



وتتألف حكومة الدبيبة من نائبين برئيس الوزراء و26 وزيرًا وستة وزراء دولة، ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، وهي سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.



وقف إطلاق النار في فلسطين برعاية مصرية



وصل وفد أمني مصري إلى غزة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار.



كان اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات جيش الاحتلال، والفصائل الفلسطينية، قد تم برعاية مصرية، وبدأ في الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.



الحرس الثوري الإيراني يعلن تصنيع الطائرة المسيرة "غزة"



أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة عن تصنيع الطائرة المسيرة الاستراتيجية "غزة"، ورفع مستوى الطائرات المسيرة في إيران.



وفي مراسم إزاحة الستار عن عدد من الإنجازات في مجال الطائرات المسيرة والدفاع الجوي وحضرها قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قال حاجي زادة: "اليوم نشهد إزاحة الستار عن ثلاثة إنجازات استراتيجية وهامة تم تحقيقها في ظل ظروف الحظر والضغط الأقصى من العدو".



وأوضح أنه مع الكشف عن الطائرة المسيرة الاستراتيجية "غزة" ذات البدن العريض، تحسن مستوى الطائرات المسيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشيرا إلى "هذه الطائرة المسيرة قادرة على الطيران حتى ارتفاع 35 ألف قدم مع 35 ساعة طيران متواصلة، وهي قادرة على حمل 13 قنبلة في المهمات العملياتية، وفي مهام الاستطلاع والمراقبة الاستخباراتية تغطي دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر".



وأشار إلى إمكانيات وميزات منظومة الرادار "قدس"، وقال: "استخدمنا تجربة صنع رادارات سابقة في هذه المنظومة، وميزة رادار "قدس" أنه يكتشف طائرات الشبح في دائرة نصف قطرها يصل إلى 500 كيلومتر، ومن السمات الميزة لها الانتشار السريع والحركة".