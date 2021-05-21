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أول تعليق من مبابي على عودة نجم ريال مدريد إلى منتخب فرنسا

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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علق كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على عودة مواطنه كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، لصفوف المنتخب الفرنسي، للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

وكان ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، قد استدعى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، لصفوف منتخب الديوك بعد غياب طويل دام أكثر من 5 سنوات.

من جانبه قال كيليان مبابي عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية بعودة بنزيما، ولطالما قلت إنني أريد اللعب بجانب أفضل اللاعبين، وبنزيما لا يوجد الكثير من اللاعبين أفضل منه في العالم".

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان: "بنزيما يعرف ما يمكنه تقديمه لنا في المنتخب، فهو لعب 10 سنوات بقميص ريال مدريد، ويعرف الضغط جيدًا، ولديه الموهبة".

وأكمل كيليان مبابي مهاجم منتخب فرصنا: "بالنسبة للاعبين الكبار فمن السهل عليهم التأقلم سريعا، لذلك أنا متأكد أنه سيتكيف في زمن قياسي".

وأتم مبابي تصريحاته ردا على سؤال عن كونه أفضل لاعب في العالم: "من الجيد دائما أن يتحدث الناس عنك، لكن الانتصار هو عمل الفريق بأكمله، هذا الفريق وضعني في أفضل الظروف، أنا فقط أحاول مساعدة زملائي، فهم بذلوا أقصى جهد".

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مبابي فرنسا ريال مدريد بنزيما

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