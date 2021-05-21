ليس إبراهيم عادل.. الأهلي يستهدف التعاقد مع جوكر بيراميدز





الأهلي يدرس ضم أحمد توفيق في الميركاتو الصيفي





يدرس مسؤولو الأهلي تدعيم الجبهة اليمنى بصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بضم أحمد توفيق الظهير الأيمن لفريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





أحمد توفيق يدخل دائرة إهتمامات الأهلي





دخل أحمد توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، اهتمامات مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل.





وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد طلب تدعيم صفوف المارد الأحمر بضم ظهير أيمن خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



