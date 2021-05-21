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حوار سابق| سمير غانم يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مسرحية "سيبوني أغني"

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:27 م
سمير غانم مع محرر الفجر الفني
سمير غانم مع محرر الفجر الفني
حسين أنسي
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شيّع جثمان نجم الكوميدايا الفنان الكبير سمير غانم، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الوفاء والأمل، ظهر اليوم، بعد أن وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا، تاركًا خلفه أعمال فنيّة كثيرة جعلت منه واحدًا من أهم رموز صنّاع الفن والكوميديا في مصر والوطن العربي.

برحيل "سمير غانم "عن دُنيانا انطفأ معه الضوء الأخير لثلاثي أضواء المسرح "الضيف أحمد، جورج سيدهم"، ولكن سيظل الطريق منيرًا ومتوهجًا بأعمالهم الخالدة التي تركوها إرثً للجماهير الكبيرة التي مازالت تشاهد عروضهم في السينما والمسرح على شاشة التليفزيون.

وكان لمحرر "الفجر الفني" لقاء خاص مع النجم الراحل سمير غانم، أثناء عرض مسرحيته قبل الأخيرة "سيبوني أغني"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها على خشبة المسرح، وقام بعرضها في دولة السعودية الشقيقة، وكشف خلاله عن كواليس تحضير المسرحية، وننشره مجددًا مسجلاً بصوته وهو يتحدث عن كواليس المسرحية، وعن عيد الحب، ومدى اهتمامه وتقديره للمرأة باعتبارها نصف المجتمع.

حوار سابق| سمير غانم يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مسرحية "سيبوني أغني"
حوار سابق| سمير غانم يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مسرحية "سيبوني أغني"
حوار سابق| سمير غانم يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مسرحية "سيبوني أغني"
حوار سابق| سمير غانم يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مسرحية "سيبوني أغني"
حوار سابق| سمير غانم يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مسرحية "سيبوني أغني"
حوار سابق| سمير غانم يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مسرحية "سيبوني أغني"

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