حوار سابق| سمير غانم يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مسرحية "سيبوني أغني"

شيّع جثمان نجم الكوميدايا الفنان الكبير سمير غانم، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الوفاء والأمل، ظهر اليوم، بعد أن وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا، تاركًا خلفه أعمال فنيّة كثيرة جعلت منه واحدًا من أهم رموز صنّاع الفن والكوميديا في مصر والوطن العربي.

برحيل "سمير غانم "عن دُنيانا انطفأ معه الضوء الأخير لثلاثي أضواء المسرح "الضيف أحمد، جورج سيدهم"، ولكن سيظل الطريق منيرًا ومتوهجًا بأعمالهم الخالدة التي تركوها إرثً للجماهير الكبيرة التي مازالت تشاهد عروضهم في السينما والمسرح على شاشة التليفزيون.