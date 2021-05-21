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بكلمات حزينة.. شريهان تودع النجم سمير غانم

الجمعة 21/مايو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت النجمة شريهان وفاة النجم سمير غانم،وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت شريهان قائله: "مؤسس عظيم في بناء عظام المسرح المصري، الضحكة الصادقه اللي من القلب للقلب بدون أي مجهود أو أي استئذان فقدت أبرز فرسانها.. الغالي ‫#سمير_غانم”.

وأضافت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أتقدم بخالص التعازي والمواساة لحبيبتي وصديقتي شفاها الله وعفاها ‫دلال_عبد_العزيز‬ وبنات قلبي النجمتين الرائعتيندنيا_سمير_غانم‬ إيمي_سمير_غانم‬ وأزواجهم الكِرام وكل أفراد أسرتهم الكريمة.

وتابعت: "أعزي الشعب المصري والعالم العربي ونحن جميعًا معهم في العزاء في مبدع غالي على جميع المستويات إنسانيًا وفنيًا، في أعظم وأجمل ضحكة مصرية من القلب للقلب مرت على جمهورية مصر العربية".


يذكر أن النجم سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد،وتم تشييع الجنازة صباح اليوم بحضور عدد من نجوم الفن، وأفراد العائلة.

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