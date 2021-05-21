موديز : المستوردين الأمريكيين تحملو 90% من التكاليف الأضافية بعد زيادة الرسوم الجمركية

قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني إن الشركات الأمريكية تتحمل معظم عبء الرسوم الجمركية الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت الوكالة في تقرير لها المستوردين الأمريكيين تحملوا أكثر من 90 بالمئة من التكاليف الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية.

وأضافت أن "غالبية تكلفة الرسوم الجمركية وقعت على عاتق المستوردين الأمريكيين"، مضيفة "إذا ظلت التعريفات سارية، فمن المرجح أن يرتفع الضغط على تجار التجزئة الأمريكيين، مما يؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار الاستهلاكية".

وفي الوقت نفسه، تحمل المصدرون الأمريكيون أيضا جزءا كبيرا من تكاليف الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين، لأن بعض الصادرات المستهدفة بالتعريفات الانتقامية هي منتجات قد يتم الحصول عليها من أماكن أخرى مثل السلع الزراعية، وفقا لموديز.

وقالت الوكالة إن الإدارة الأمريكية السابقة أدخلت تعريفات تجارية أعلى لا يزال معظمها ساريا ويؤثر على نصف التدفقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.