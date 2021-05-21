Advertisements

ما الذي يجمع إيمان بشريف ترحيني؟

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

تتحضر النجمة الصاعدة إيمان، لتصوير أغنيتها الأولى على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج اللبناني شريف ترحيني.

وسيبدأ التصوير خلال هذا الأسبوع حيث يترقّب الوسط الفني الشكل النهائي الذي سيخرج به الفيديو كليب الذي سيجمع بين نقاوة صوت إيمان والعدسة الثاقبة للمخرج شريف ترحيني.

يذكر أنّ الأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي ومن ألحان وتوزيع وليد المسيح، وتسجيل استديو "360 media studio" طوني حداد.

 إضافة الى ذلك، اجرت الفنانة ايمان جلسة تصوير مع المصور شربل بو منصور.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ يوم

تعرف على وصية سمير غانم لإبنته إيمي وحسن الرداد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

صدمة دنيا سمير غانم تسيطر علي وجهها وهالة صدقي تساند إيمي في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يزف بشرى سارة لجماهير ريال مدريد ويصدم هازارد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تشرح مراحل تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" في مصر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"بي إن سبورتس" تكشف عن معلق مباراة الأهلي وصن داونز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتلقى هدية ثمينة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي في الصيف

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من لجنة إدارة أزمة كورونا.. والتطبيق من الغد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

01:07 م

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

01:17 م

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي في الصيف

04:57 م

عاجل من لجنة إدارة أزمة كورونا.. والتطبيق من الغد

02:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله