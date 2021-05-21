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المحافظ يشيد بنتائج فريق المصري ويؤكد علي استمرار الوقوف معه

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بنتائج فريق كرة القدم بالنادى المصرى والتي حقق بها الوصول الي المركز الثالث بين أندية الدوري.

وأكد المحافظ أن نجاح المنظومة في النادي المصري يعود الي الدعم الجماهيري اللامحدود وتكاتف الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة لاسعاد الجماهير

وطالب المحافظ الجميع داخل النادي ببذل أقصي الجهد والحفاظ علي هذا الإنجاز للوصول في نهاية الدوري الي مركز بين فرق المقدمة يليق باسم ومكانة النادي المصري ويعود بة الي البطولات القارية

وقال المحافظ علي استمرار الدعم والوقوف بجانب الفريق للحفاظ علي حالة الاستقرار وتحقيق النتائج الجيدة وتمني المحافظ التوفيق للنادي المصري وجماهيرة فيما هو قادم من مباريات في المسابقات المختلفة.

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