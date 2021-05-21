زيادة 528 % في اهتمام الصينين بالمنتجات المحلية خلال 10 سنوات الماضية

كشف تقرير صناعي أن الصين شهدت زيادة في الاهتمام بين المستهلكين الشباب بالعلامات التجارية والمنتجات المحلية التي تدمج النمط والثقافة الصينية التقليدية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأشار التقرير الصادر بشكل مشترك عن شركة الإنترنت العملاقة بايدو ومعهد تابع لـ People.cn، إلى ارتفاع اهتمام الشعب الصيني بالمنتجات المحلية بنسبة 528 في المائة مقارنة بعشر سنوات مضت.

وقال التقرير إن التحسينات في الجودة وصورة العلامة التجارية قد دفعت زخما إلى المنتجات المحلية في القطاعات المتنامية بما في ذلك الملابس والسيارات ومستحضرات التجميل، حيث تضاعف شعبيتها ثلاث مرات من نظيراتها الأجنبية هذا العام.

وقادت الهواتف المحمولة المحلية النمو مع وعي المستهلك بالهواتف المحمولة المتطورة بنسبة تصل إلى 82 في المائة هذا العام من 52 في المائة في عام 2016، وباتت أحدث التقنيات بما في ذلك الجيل الخامس والرقائق والتصوير بالذكاء الاصطناعي كلمات رائجة بين المستهلكين.

وعلى رأس المنتجات المحلية، شهدت الصناعات الثقافية بما في ذلك الأفلام والألعاب والرسوم المتحركة شعبية متزايدة، وفقا للتقرير.

وقال شن يانغ الأستاذ بكلية الصحافة والاتصال بجامعة تسينغهوا، إن صعود العلامات التجارية المحلية لا يقتصر على النمو في بيانات الاستهلاك، بل يتعلق أكثر بالاعتراف بالقوة المتزايدة للبلاد في الثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد.