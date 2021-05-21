موسيماني يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي في الصيف









استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على قائمة الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





واستقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على رحيل الثنائي مروان محسن وسعد سمير لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.





ويرى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عدم احتياجه لخدمات الثنائي مروان محسن وسعد سمير فى الموسم المقبل.



