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مجلس الشباب المصري يشيد بنجاح مصر في وقف إطلاق النيران بفلسطين

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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قال محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، اليوم الجمعة، إن نجاح جهود مصر في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والعدوان خير دليل على زعامة مصر في المنطقة.

وأكد "سيف" أن القضية الفلسطينية تشهد تحركات مصرية غير مسبوقة في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي كان واضحًا بالتحرك المصري القوي والسريع كأول دولة في العالم تنتفض قيادةً وحكومةً وشعبًا فور حدوث الممارسات غير الإنسانية وجرائم الحرب التي قام بها العدوان في حق الشعب الفلسطيني.

وأشاد مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري بمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات رادعة ضد العدوان بسبب جرائم الحرب والممارسات غير الإنسانية التي قام بها في حق الأبرياء العُزل.

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