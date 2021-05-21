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عاجل - فرجاني ساسي يحسم موقفه مع الزمالك

الجمعة 21/مايو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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قرر الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل عن القلعة البيضاء، في شهر يونيو المقبل، وليس نهاية الموسم الكروي والذي يستمر حتى شهر أغسطس.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن فرجاني ساسي قام  بتقديم شكوي رسمية ضد نادي الزمالك، حيث يهدف الدولي التونسي لانهاء عقده في موعده في يونيو المقبل وعدم إستكمال الموسم.

وتابع المصدر، أن فرجاني ساسي يرغب في تفعيل العروض التي تلقاها  سواء  من السعودية أو من الدحيل القطري، بمبالغ  ضخمة تفوق عروض الزمالك.

وكان فرجاني ساسي قد تلقى العديد من الوعود من إدارة الزمالك بشأن حصوله على المستحقات المتأخرة، وحتي الوقت الحالي لم يحصل اللاعب على هذه المستحقات.

وأصبح ملف التجديد لفرجاني ساسي، في غاية الصعوبة بعدما اشترط اللاعب الحصول علي كل المستحقات المتأخرة، التي تبلغ 650 ألف يورو قبل التفاوض في تجديد عقده، مع تقاضي 2 مليون و400 ألف يورو سنويا، في الوقت الذي  حددت إدارة الزمالك مليون و600 ألف يورو بدلاً من مليون و400 ألف.




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