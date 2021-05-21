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وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

الجمعة 21/مايو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بات ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز قريبًا من الحصول على خدمات واحد من نجوم كرة القدم العالمية، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، بأن مسؤولي ريال مدريد حصلوا سرًا على توقيع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على العقود المبدئية لانضمامه للمرينجي.

وأشار الموقع الإسباني بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد فتح خطوط اتصال مع ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي من أجل انهاء الأمور بشكل رسمي والحصول على مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مبابي كان أشار في عدة مقابلات صحفية سابقة إلى أنه يتمني الانتقال إلى صفوف ريال مدريد واللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الإسباني.

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مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان

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