معلومات لا تفوتك عن الراحل أحمد بهجت

تصدر رجل الأعمال أحمد بهجت اليوم الجمعة الموافق الـ21 من مايو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن خبر وفاته.





أحمد بهجت





وزاد بحث الكثيرين عن أبرز المعلومات على الراحل أحمد بهجت لمعرفة تفاصيل حياته، وسبب تصدره مؤشرات البحث داخل جمهورية مصر العربية.





وتستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها وقرائها الكرام أبرز المعلومات عن أحمد بهجت في السطور التالية:





يعتبر أحمد بهجت فتوح هو رجل أعمال مصري يحمل الجنسية الأمريكية، كما أنه مؤسس مجموعة شركات بهجت صاحب "دريم"، كما يمتلك الملاهي الشهير "دريم بارك" وشركة إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.





دراسة أحمد بهجت





درس رجل الأعمال أحمد بهجت في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على درجة الدكتوراة في عام 1982، وهي الدرجة العالمية التي يحلم الكثيرون بالحصول عليها.





تخرج أحمد بهجت





وتخرج رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة حيث تخصص في هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974.





الدكتور أحمد بهجت معيداً





عين أحمد بهجت معيداً في الجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية، واستطاع أن يحصل على شهادة الماجستير عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس، ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978؛ لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك، إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979، والدكتوراه عام 1982.





حياة أحمد بهجت ودراسته في أمريكا





وعمل أحمد بهجت أثناء تواجده في أمريكا إلى جانب دراسته من أجل تحمل مصاريف الدراسة والإقامة حتى استطاع أن يدخر قدرا مقبولا من المال ساعده على تكوين شركة مع 8 مهندسين أمريكيين قبل أن ينهي دراسته.





اختراع أحمد بهجت





اخترع أحمد بهجت جهاز منبه خاص بمواقيت الصلاة في كافة دول العالم ويحدد اتجاه القبلة، عبر إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة "لوكهيد".





أحمد بهجت ووعكة صحية شديدة





تعرض أحمد بهجت لوعكة صحية شديدة خلال تواجده في الولايات المتحدة مع الوفد المصري برئاسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث حدث له انفجار في أحد شرايين القلب وذلك في عام 2005، ما استدعى تركيب جهاز إلكتروني داخل جسده لتنظيم عمل ضربات القلب وتدافع الدم إلى باقي أجزاء جسده وهذا الجهاز يحتاج لصيانة دورية تستوجب رحلة لأمريكا.





انتماء أحمد بهجت الرياضي





وعرف عن أحمد بهجت أنه أحد مشجعي نادي الزمالك حيث طالبت الجماهير بترشحه لرئاسة النادي في فترة الاضطرابات التي كان يمر بها النادي إلا أنه رفض ترشيح نفسه.





وفاة أحمد بهجت





ورحل رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، منذ قليل، حيث أعلنت ابنته شهد خبر وفاته على حسابها الرسمي عبر "فيس بوك".





ابنة أحمد بهجت تنعيه





ونعت ابنة الدكتور أحمد بهجت أبيها قائلةً: "الحمد لله من قبل كل شىء الحمد لله من بعد كل شىء الحمد لله على كل شيء.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح".





ابنة أحمد بهجت تطالب الجميع بالدعاء له





ودعت ابنة الراحل أحمد بهجت الجميع للدعاء له و قراءة الفاتحة متمةً: "الله يرحمه ويعفو عنه ويبدل سيئاته حسنات ويثبته عند السؤال وعلى الصراط ونعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر".



