عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، قريب من العودة إلى صفوف فريقه مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعرض أحد وكلاء اللاعبين، على الجهاز الفني للزمالك إستعادة خدمات محمد إبراهيم نجم الفريق السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، مع فترة الانتقالات الصيفية.





وأبدى كارتيرون، ترحيبه المبدئي بفكرة عودة محمد إبراهيم نجم الفريق السابق إلى صفوفه مرة أخرى، خاصةً أنه يعيش حالة من المستوى الفني الجيد.





وكان إبراهيم، رحل عن صفوف الزمالك إلى صفوف مصر المقاصة بالموسم الماضي، قبل أن ينضم إلى سيراميكا كليوباترا، مع بداية الموسم الجاري.



