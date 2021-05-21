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الشرطة الإسبانية تستعد لتأمين احتفالات المُتوج بالليجا

الجمعة 21/مايو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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قررت السلطات في العاصمة الإسبانية، الدفع بنحو 600 فرد من الشرطة الوطنية، و130 من شرطة البلدية، غدًا السبت، لمنع التجمهر في ساحتي نيبتونو وسيبيليس في آخر جولة بالليجا، والتي ستشهد تتويج أتلتيكو أو ريال مدريد.

وتعد نيبتونو وسيبيليس، الواقعتان بوسط العاصمة ويفصلهما نحو 700 متر، نقطتي الاحتفال لجماهير الأتلتي والريال، على الترتيب.

وأوضحت مصادر من الحكومة، أن 8 مجموعات من وحدة التدخل الشرطي، ستشارك في هذا الجهاز الأمني.

كما ستكون هناك مراقبة في محطات مختلفة، قد ينطلق منها المشجعون للذهاب إلى الاحتفال.

وسيتم تحديد بطل الليجا، بناء على نتيجة مباراتي ريال مدريد ضد فياريال، وبلد الوليد أمام أتلتيكو مدريد.

ويحتاج الملكي للفوز، وفي نفس الوقت هزيمة جاره اللدود من أجل أن يظفر باللقب، بينما سيتوج الأتلتي، حال فاز في مباراته، بغض النظر عن نتيجة لقاء الريال وفياريال.

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