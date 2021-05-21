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المؤشر العام لبورصة الأردن يرتفع 2.6% خلال تعاملات الأسبوع

الجمعة 21/مايو/2021 - 05:37 م
بورصة عمان
بورصة عمان
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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 2.62%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1879.7 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 12.0 مليون دينار أردني مقارنة مع 6.4 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 86.9%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 59.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 12.8 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 32.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 19576 صفقة.

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