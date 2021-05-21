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مدرب مولودية الجزائر: قادورن على تخطي عقبة الوداد

الجمعة 21/مايو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد نبيل نغيز المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، قدرة فريقه على تجاوز مضيفه الوداد المغربي غدا السبت، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في الجزائر قد انتهت بالتعادل 1 / 1، فيما تقام مباراة الإياب غدا السبت في الدار البيضاء.

وقال نغيز في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة: " اللاعبون لديهم وعي بالمسؤولية، نحن على بعد 90 دقيقة من دور قبل نهائي تاريخي، ليس هناك حسابات، لا بد من تسجيل هدف في أقرب وقت وتسيير المباراة بعدها، مع تفادي تلقي هدف مبكر".

وأضاف " في هذا النوع من المباريات التحضير الذهني والنفسي ورغبة اللاعبين في تحقيق التأهل ستكون فاصلة في تحديد النتيجة النهائية، مقارنة بمباراة الذهاب، سنستعيد المدافعين حشود وسعدو، والمهاجم فريوي، علي ان أغامر بهؤلاء اللاعبين رغم انهم ليسوا جاهزين تماما، لأنهم يملكون الخبرة كما لا أملك خيارات أخرى".

وتابع: " تنتظرنا مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، الضغط سيكون على الوداد المغربي، علينا بالمغامرة وادخال الشك في المنافس من خلال تسجيل هدف مبكر، ثم تسيير وقت المباراة مع استثمار نقاط ضعف المنافس إلى جانب توخي الحيطة والحذر".

وتحدث نغيز، عن الوداد الرياضي، وأبرز خصوصياته، حيث أكد أنه فريق يملك خبرة كبيرة بدليل تواجده في المباراة النهائية مرتين خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أنه يبدأ مبارياته بقوة ويلعب على أخطاء منافسيه، لكنه بالمقابل ينهي المباريات بصعوبة.

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