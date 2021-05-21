عاجل.. السيسي ينعى الراحل سمير غانم

نعى السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، الراحل سمير غانم الذي رحل عن عالمنا يوم أمس الخميس عن عمر ناهز الـ84 عاماً.





السيسي ينعى سمير غانم





وكتب السيد الرئيس تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "تويتر" قال فيها: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية".





سمير غانم نشر البهجة وأسعد الجميع





وأضاف: "فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع.. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وفاة سمير غانم وتشييع جثمانه





وشيع جثمان الراحل سمير غانم إلى مثواه الأخير اليوم عقب صلاة الجمعة، بعدما رحل عن عالمنا يوم أمس بإحدى المستشفيات الخاصة، بعد صراع لأكثر من 20 يوماً مع فيروس كورونا.



