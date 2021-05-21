خالد النبوي ينعى وفاة سمير غانم بهذه الكلمات

نعى الفنان خالد النبوي، وفاة النجم سمير غانم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "النبوي" قائلا: "لا إله إلا الله.. انت ي سموره جزء من كل يوم في عمرنا وضحكة من قلبنا وهتفضل.. الله يرحمك برحمته الواسعة".



يذكر أن النجم سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد،وتم

تشييع الجنازة صباح اليوم بحضور عدد من نجوم الفن، وأفراد العائلة.