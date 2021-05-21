Advertisements
الصين توجه ضربه جديد لمتداولي البيتكوين
الجمعة 21/مايو/2021 - 05:45 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة 21 مايو بعد
تصريحات من قبل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني والذي قال إن بلاده سوف تتخذ إجراءات
صارمة ضد تعدين وتداول البتكوين.
وتستمر الصين في كبح جماح العملات المشفرة، ففي منتصف الأسبوع حظرت
بكين على البنوك وشركات تحويل الأموال تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملة
المشفرة، كما حذرت المستيمرين من المُضاربة في العملات المشفرة.
حيث تراجعت البتكوين بعد هذا التصريح من مستويات 41 ألف لتداول عند
مستويات 38 ألف دولار، كما تراجعت الإيثريم من مستويات 2760 لتتداول عند مستويات
2540.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements