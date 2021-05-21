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الصين توجه ضربه جديد لمتداولي البيتكوين

الجمعة 21/مايو/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة 21 مايو بعد تصريحات من قبل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني والذي قال إن بلاده سوف تتخذ إجراءات صارمة ضد تعدين وتداول البتكوين.

وتستمر الصين في كبح جماح العملات المشفرة، ففي منتصف الأسبوع حظرت بكين على البنوك وشركات تحويل الأموال تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملة المشفرة، كما حذرت المستيمرين من المُضاربة في العملات المشفرة.

حيث تراجعت البتكوين بعد هذا التصريح من مستويات 41 ألف لتداول عند مستويات 38 ألف دولار، كما تراجعت الإيثريم من مستويات 2760 لتتداول عند مستويات 2540.

 

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