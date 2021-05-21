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عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

الجمعة 21/مايو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ84 عاما.

وقال الرئيس السيسي في تغريدة له عبر "تويتر": "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع.

في سياق متصل، خسر سمير غانم معركته مع المرض وتوفي أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عاما، ليرحل إمبراطور المسرح وأيقونة الضحك الذي رسم الابتسامة على وجوه الجميع.

وما بين السينما والمسرح والتليفزيون، تخطى رصيده الفني الـ300 عمل، في السينما قدم أجمل أفلامه لعل أبرزها "الهاربان، الأغبياء الثلاثة، الرجالة في خطر، يارب ولد، استقالة جابر، الراقصة والحانوتي، الكابتن وصل، اقتل مراتي ولك تحياتي"، وفي المسرح "أنا والنظام وهواك، الحرامية أهُم، المستخبي، أخويا هايص وأنا لايص، صفقة بمليون دولار، المتزوجون، دو ري مي فاصوليا".

وفي التليفزيون "بكيزة وزغلول، البحث عن السعادة، دعوني أعيش، الأزواج الطيبين"، وارتبط في أذهان الجميع الكبار قبل الصغار فوزاير" ألف قصة وقصة" وأبرزها "فطوطة" وغيرها منها "وحوى يا وحوى، المتزوجون فى التاريخ، النص الحلو"، رحل سمير غانم وترك خلفه ضحكة على وجوه كل من يشاهد أعماله وفنه.
عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم
عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

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