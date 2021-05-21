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مدرب برشلونة السابق مرشح لخلافة كومان

الجمعة 21/مايو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي فرانك ريكارد المدير الفني لبرشلونة الإسباني السابق دخل قائمة المرشحين لخلافة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي للبرسا في الفترة المقبلة.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ريكارد الذي كان أول مدير فني يعتمد عليه خوان لابورتا حين تولى رئاسة برشلونة عام 2003 وأنه مطروح ضمن المرشحين لقيادة الفريق.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن لابورتا لم يتخذ قراره بشأن رحيل كومان لكنه يرغب في الحصول على أكبر عدد ممكن من المعلومات حول المدربين الذين يمكنهم خلافة الهولندي وتقييم إيجابيات وسلبيات كل منهم.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريكارد يحظى بتقدير كبير من لاعبي الفريق المهمين وأيضًا اللاعبين السابقين لكن العائق الكبير هو أنه لم يتولى تدريب أي فريق منذ 2013 عندما قاد المنتخب السعودي.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة لابورتا تفكر في تقديم عرضا لتشافي لتولى تدريب فريق الشباب وفي حالة حدوث أي شيء غير متوقع سيتولى قيادة الفريق الأول.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة إذا قرر لابورتا اتخاذ الخطوة مع ريكارد فإنه سيحتاج لإقناعه لأنه استقر في أمستردام في هولندا مع زوجته وطفليه منذ رحيله عن تدريب السعودية.

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