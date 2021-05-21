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رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى نجم الزمالك

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق العديد من الانتقادات إلى مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف وحيد . 

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية :"مروان حمدي لا يصلح نهائياً للعب بصفوف الزمالك، ولا بد من محاسبة اللجنة السابقة لإدارة النادي لجلب هذا اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء، فلا يوجد سبب واضح للتعاقد معه من الأساس". 

واختتم عبد العال :" مروان حمدي لم يحدث الفارق ولم نشعر بوجوده فور دخوله في شوط المباراة الثاني".

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